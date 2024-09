Ciudad Juárez.- empleados de la empresa maquiladora Yazaki continúan en desacuerdo con los alimentos que les han dado durante los últimos días, ya que están en mal estado y ponen nuevamente en riesgo su salud.

Fue apenas el pasado 21 de agosto cuando los alimentos servidos en esa empresa intoxicaron a cerca de 50 empleados, provocando la muerte de uno de ellos por asfixia debido a broncoaspiración de restos alimenticios.

Durante la tarde del lunes, los empleados volvieron a realizar un paro laboral debido a que les sirvieron alimentos en mal estado.

“La gente tiró la comida porque estaba echada a perder. Ellos se dieron cuenta de eso y revisaron la comida. Decidimos hacer paro laboral porque no se nos hacía justo que nos pusieran a trabajar si no nos daban de comer”, expresó una de las empleadas afectadas.

Dijo que supuestamente han estado llevándoles comida de fuera, pero ayer les sirvieron huevo crudo, frijoles echados a perder y papas chiclosas.

Tras quejarse por el mal estado de los alimentos y no querer seguir trabajando en esas condiciones, fueron invitadas por uno de los supervisores a que acudieran a presentar su renuncia a laborales.

“La verdad no somos animales para que nos den eso de comer. La gente no quiere decir nada, no quiere hablar. Ayer, cuando nos quejamos de que no queríamos trabajar en estas condiciones, nos dijeron que pasáramos a laborales para firmar la renuncia”, puntualizó.

Explicó que los gerentes comen otras cosas y no pasan a la cafetería, sino que les llevan los alimentos, como sushi, a la sala de juntas. Otra de las cosas que mencionó es que los trabajadores de Recursos Humanos aseguraron que la muerte de su compañero no fue derivada de la intoxicación masiva que se tuvo en la maquila.

En cuanto a las personas que estuvieron internadas recibiendo atención médica, se les pagaron estos días como enfermedad general, sin contemplar en sus pagos que el alimento fue proporcionado por la empresa y fue un riesgo de trabajo.

Ante esta situación, exigieron justicia para los trabajadores y que la empresa cumpla con brindarles alimentos en buen estado para evitar ponerlos en riesgo nuevamente.