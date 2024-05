No se esperan más cambios en el gabinete estatal: De la Peña

Ciudad juárez.- Tras la salida de Sandra Elena Gutiérrez de la Secretaría de Educación y Deportes, el secretario General de Gobierno, Santiago de La Peña Grajeda, informó que de momento no se esperan más cambios por parte de la gobernadora del Estado, Maru Campos Galván, en su gabinete estatal.

“Yo siempre me he quedado con una expresión que hizo la gobernadora el mismo día que tomamos protesta, quienes ya cumplimos prácticamente el año, cuatro meses aquí y creo que todos estamos sujetos a revisión permanente en base a nuestro desempeño, entiendo que por el momento no hay previsto por la gobernadora alguna serie de cambios adicionales, pero bueno, yo creo que toda organización que pretende cumplir los objetivos que se ha planteado, debe estar sujeta a estos cambios de refresco, como se dice luego en el deporte, y bueno pues, para eso son los relevos, para mantener el ritmo, para incrementar el ritmo, o incluso para mejorar los resultados”, declaró De La Peña.

Asimismo, el representante de la gobernadora en Juárez, Óscar Ibáñez Hernández, informó que tampoco se esperan enroques en las Dependencias en la Zona Norte.

Detalló que, habló con el secretario General de Gobierno, quedaron de tener una reunión la próxima semana, este viernes el funcionario sostuvo una reunión con universidades tecnológicas, sin embargo, dijo que no tiene información de ningún cambio.