Ciudad Juárez.– Como si su padre hubiera muerto nuevamente tras vivir el duelo de su velación, cremación y entrega de la urna con cenizas, Raúl Rentería llegó a la Fiscalía General del Estado (FGE) con un folder blanco con el logotipo de la funeraria Luz Divina y el rostro desencajado, a punto de quebrar en llanto.

El motivo de su indeseada visita fue el temor de que su padre estuviera entre los cuerpos del crematorio Plenitud, ya que su funeraria es una de las cinco mencionadas por las autoridades investigadoras que utilizaban los servicios de esta empresa, operada por dos sujetos; el dueño, José Luis A. C. y el trabajador, Facundo M. R., ambos con prisión preventiva por la posible comisión de delitos de inhumación, exhumación y respeto a los cadáveres o restos humanos, en perjuicio de la Ley Estatal de Salud de Chihuahua.

La información sobre el manejo antiético del crematorio y la revelación por parte de la FGE de las funerarias vinculadas llevaron a Raúl a acudir a una entrevista con el fiscal César Jáuregui el martes 1 de julio para entregar datos y fotografías de su padre, Everardo Rentería, fallecido en 2020, una de las miles de víctimas de la pandemia de covid-19.

“En la papelería aparece ese crematorio Plenitud, donde encontraron los cuerpos. Ahora no sé a qué caja le lloré, a qué cenizas. Mi padre se llamaba Everardo Rentería y falleció en 2020”, explicó Raúl con voz entrecortada.

Rentería relató que su padre murió en el hospital 35 del Instituto Mexicano del Seguro Social y que trabajadores de la funeraria lo contactaron para ofrecerle el servicio, contratado por 16 mil pesos, sin velación ni despedida, solo con la entrega de una urna sellada con las cenizas.

“Me quedé con la duda porque primero me dijeron que era la cremación del San Rafael, pero ahora, al ver los documentos, aparece el nombre de Plenitud. Siento tristeza por mis hermanos porque no sabemos a quién le lloramos, si mi papá está ahí o no. Hay mucha gente sufriendo por lo mismo”, expresó Raúl, invadido por momentos por el llanto.