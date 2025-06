Ciudad Juárez.– Alrededor de 30 personas acudieron al Parque Central con la intención de votar en una casilla especial, debido a que sus credenciales de elector pertenecen a otra sección, municipio o estado. Al no encontrar un módulo de votación especial, varias se retiraron molestas, acusando al Instituto Nacional Electoral (INE) de no garantizar su derecho al voto.

Tradicionalmente, en las elecciones ordinarias, el Parque Central cuenta con una casilla especial destinada a personas que se encuentran fuera de su domicilio electoral. Sin embargo, en esta jornada extraordinaria sólo fue instalada la casilla básica correspondiente a la sección 1746, que atiende exclusivamente a las colonias aledañas.

Al ser informados por personal del INE y funcionarios de casilla que este año no se instaló una casilla especial en ese punto, varios ciudadanos expresaron su inconformidad, argumentando que las únicas casillas disponibles están ubicadas “fuera de la ciudad”, lo que consideran una forma de obstaculizar la participación.

“El INE no quiere que votemos, por eso dicen que nomás va a haber un 15 por ciento de participación. Ni siquiera pusieron las casillas. Aquí uno siempre ha venido a votar cuando su credencial no es de Juárez”, dijo una ciudadana visiblemente molesta, quien prefirió no dar su nombre.

Algunas personas aseguraron que, mediante búsquedas en Internet, obtuvieron información errónea de que sí habría una casilla especial en el Parque Central, e incluso relataron haber acudido a otros puntos donde tampoco encontraron dicha opción.

Esta es la página oficial para consultar la ubicación de casillas. Con solo escanear el código QR al reverso de la credencial para votar, escribir el número de sección y presionar “buscar”, se puede obtener la dirección exacta del centro de votación correspondiente.

En total, el INE habilitó sólo tres casillas especiales para todo el estado de Chihuahua en esta elección extraordinaria:

Ciudad Juárez:

Aeropuerto Internacional Abraham González, carretera Panamericana kilómetro 18.5.

Módulo de Atención Ciudadana (MAC) 080251, bulevar Independencia 360, Plaza Comercial El Porvenir.

Ciudad de Chihuahua:

Plantel 10 del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua (Cobach).

Cada casilla especial cuenta con mil boletas por elección, lo que implica una capacidad limitada. Por ello, el INE recomendó que quienes estén en su lugar de residencia acudan a su casilla correspondiente, y que las casillas especiales se reserven únicamente para personas en tránsito o fuera de su sección electoral.