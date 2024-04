Ciudad Juárez.- Quedan solo cuatro semanas para la celebración de los comicios en los que la ciudadanía mexicana elegirá más de 20 mil representantes a cargos de elección popular, por lo que estar preparados con la credencial de elector es prioridad. Si solicitaste una reimpresión por deterioro, robo o extravío, recuerda que debes acudir por el documento al módulo donde lo solicitaste.

Existen múltiples situaciones extraordinarias por las que una persona puede no contar con su credencial de elector, por lo que el Instituto Nacional Electoral (INE) cuenta con un trámite de reimpresión, a través del cual el ciudadano puede reponer su identificación oficial para los trámites que requiera y en este año en particular, no perder su derecho a participar en los comicios del 2 de junio.

La forma de hacerlo es a través de un sencillo trámite. Consiste en pedir una copia idéntica a la preexistente, por lo que no proceden cambios de dirección, datos personales, fotografía o firma, sino que, el documento a recibir será igual al anterior.

Las personas que requieran la reimpresión de su documento oficial solo tienen que acudir a al módulo más cercano del INE de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde para hacer la solicitud. No se requiere de otra documentación, debido a que se puede comprobar la identidad del usuario con la huella dactilar registrada en su credencial.

Eustolia Martínez, vocal del Registro Federal de Electores (RFE) del Distrito 03, informó que el trámite estará disponible solo hasta el lunes 20 de mayo, por lo que quedan pocos días para acudir a las oficinas para hacer la solicitud. Quienes hayan realizado esta gestión ante el Instituto tendrán hasta el viernes 31 de mayo para recogerla, de lo contrario, su documento quedará bajo resguardo hasta que transcurran las elecciones del 2 de junio, quedando imposibilitados para emitir su voto.