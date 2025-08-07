No me espantan, respeto aspiraciones: Cruz por 'destape' de Nevárez

Ciudad Juarez.– Ante el posible "destape" de Sergio Nevárez, director de la JMAS, para el proceso electoral de 2027, el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar dijo que es normal que vayan surgiendo figuras, para lo cual, expresó, “no me espantan esas cosas”.

En recientes declaraciones, el mandatario dijo que la política nunca descansa y siempre hay actividad, de ahí que surgen nuevas figuras interesadas en alcanzar un cargo popular en el 2027.

Respecto a las declaraciones de Nevarez, que abren la posibilidad a su participación en la contienda del 2027, el edil dijo que es respetuoso y al final es la gente la que decide.

Fue ayer cuando se le cuestionó al director ejecutivo de la Junta Municipal de agua y Saneamiento (JMAS) sobre las pintas en bardas que aluden a algun tipo de aspiración y el funcionario respondió:

“Si se da la oportunidad y yo estuviera posicionado y le pudiera servir a mi partido, sí estaría dispuesto”.