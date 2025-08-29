Ciudad Juárez.– Se acerca el regreso a clases y si aún no sabes qué hacer con libros, cuadernos, ropa, zapatos o artículos de tus hijos que ya no utilizarán, te compartimos una de las opciones propuestas por el club Petauro Lector, que desde hace ocho años promueve el reúso y reciclaje para evitar que se conviertan en basura.

Susana Torres, coordinadora del club, compartió con Netnoticias que el objetivo es evitar que materiales que pueden ser reutilizados se desechen y terminen en el relleno sanitario. En la convocatoria para este fin de semana se recibirán:

Libros de todo tipo

Cuadernos

Enciclopedias

Revistas

Hojas de máquina (papel bond)

Tiliches de casa

Ropa y calzado

Los materiales pueden estar nuevos o muy usados; la intención es canalizar los que se puedan reutilizar y destinar a reciclaje los que ya agotaron su vida útil. Es importante que no estén contaminados con aceite, comida, hongos u otras sustancias, y deben entregarse libres de carpetas o plásticos, detalló el equipo de Petauro Lector.

“Si iba a ser basura, mínimo que se convierta en un recurso más para apoyar a otras personas. Nada de esto es con fines de lucro. Ahora vamos a recibir tiliches de casa, que es algo que solo hacemos dos veces al año. En esta ocasión el material beneficiará a una persona en situación de migración que se está estableciendo en la ciudad, para echarle la mano”, explicó Torres.

En esta campaña se retomará la colaboración con el grupo Sertoma Juárez, quienes recibirán ropa y calzado. Estos deben estar en condiciones dignas para que puedan ser reutilizados por otras familias, por lo que se solicita a la población entregar prendas y zapatos limpios.

“Toda esta cuestión es sin fines de lucro. Estamos poniendo recursos para, por ejemplo, comprar croquetas para perros de un refugio o apoyar a una familia que enfrenta una situación difícil con su hija con síndrome de Down. Todo esto se destina al mantenimiento de las actividades del club de lectura”, destacó Torres.

“Aquí buscamos reutilizar, clasificamos y enviamos a reciclaje únicamente cuando el material no es viable para el reúso”, señaló al convocar a la ciudadanía a participar.

El proyecto surge de una iniciativa ciudadana y el acopio se realiza con voluntarios, por lo que los materiales se recibirán en un horario específico: el sábado 30 de agosto, de 11:00 de la mañana a 12:30 del mediodía, en el parque público Kanílaka Nawá, ubicado en la esquina de Paseo del Real y Hacienda San Miguel.