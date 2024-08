'No jueguen con el dolor'; tía de menor arrastrado denuncia extorsión y amenazas

Ciudad Juárez.- Alejandra Rodríguez, tía de Rafael, el adolescente de 16 años que fue arrastrado por la corriente el día de ayer a la hora de la salida del Conalep, pidió ayuda a la comunidad a través de redes sociales.

Sin embargo, su solicitud resultó en una situación adversa, y hoy pide nuevamente apoyo, especialmente para detener los intentos de extorsión que ha estado sufriendo.

“Me han estado llamando en la mañana para decirme que él ya está muerto, que lo tienen secuestrado, que si no hago unos depósitos lo van a matar, que tengo que hacer pagos. Todo esto ya es una extorsión y no se vale. Yo hice público todo esto para que me ayudaran y al final terminan extorsionándome”, declaró Alejandra.