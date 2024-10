Ciudad Juárez.- Cada 19 de octubre se conmemora el Día Internacional del Cáncer de mama, con el objetivo de crear conciencia y sensibilizar a la población sobre ese padecimiento. A nivel estado, Ciudad Juárez ocupa el primer lugar en casos, mientras que Chihuahua ocupa el segundo lugar en defunciones en el país.

Una de las personas afectadas es la señora Guadalupe Quintero García, de 65 años, quien compartió con Netnoticias su experiencia al enfrentar el cáncer de mama

Hace cinco años, le diagnosticaron cáncer de mama, en etapa cuatro, es decir metastásico o secundario, el cual se caracteriza por propagarse a otras partes del cuerpo.

Indicó que ella tenía conciencia de que podía padecerlo, debido a que se detectó una bolita en el seno izquierdo, sin embargo, por miedo a un diagnóstico positivo no acudió a revisarse, ya que su hermano falleció por cáncer de piel.

Señaló que en un principio no sentía dolor, pero algo que la quemaba por dentro, pero hizo caso omiso por dos o tres años, y cuando acudió a realizarse los estudios, el cáncer ya se encontraba avanzado.

Recordó que una vez que recibió el diagnostico, la primera ayuda que recibió fue la de su familia, para poder operarse pues tuvo que recaudar 86 mil pesos para que le practicarán la mastectomía de manera urgente.

Actualmente, continúa con el tratamiento médico, toma pastillas, pues debido al estado avanzado del cáncer ya no podía recibir quimioterapias.

Indicó que se acercó a la asociación de Aprocancer porque no podía pagar el tratamiento, en donde recibió terapias, pláticas de teología, además de atención psicológica.

Refirió que para ella fue un duro golpe perder el pecho y a pesar de que ya han pasado cuatro años aún no ha logrado asimilarlo, situación que incluso la llevó a padecer depresión y aunque asistió con un psicólogo particular, aun no se ha recuperado del todo.

También, lamentó que los tratamientos contra el cáncer son muy caros y no están al alcance de todas las personas. Pues considera que las personas mueren por no poder costear sus tratamientos.

Comentó que hace poco le informaron que una familiar que le habían dado de alta, le volvieron a detectar el cáncer, después de siete años de tratamiento, lo cual, la impacto fuertemente.

Recomendó a otras mujeres que se realicen la autoexploración y en cuanto noten alguna anomalía en su cuerpo acudan inmediatamente a revisarse al médico, no dejen pasar el tiempo, pues si se detecta de manera temprana, el tratamiento es menos agresivo y hay más posibilidades de sobrevivir.

Aconsejó a quienes padecen la enfermedad a que se cuiden mucho y cambien su estilo de vida, sean positivas y no se dejen vencer por el padecimiento.

Señaló que ella está por cumplir cuatro años de tratamiento y que va avanzando positivamente, además guarda la esperanza de que la den de alta en algún momento.

Cáncer de mama en Ciudad Juárez

Durante el año 2023, a nivel nacional se presentaron 23 mil 790 nuevos casos, de los cuales, 557 nuevos casos se presentaron en el estado de Chihuahua y 153 fueron en la Región Sanitaria Juárez.

El año pasado en México se registraron 8 mil 34 fallecimientos atribuidos por este tipo de cáncer. El estado de Chihuahua ocupó el séptimo lugar en defunciones con 327, de las cuales 153 casos se registraron en la frontera.

El Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica (Suave) tiene registrados 730 nuevos casos durante este año 2024.

Defunciones por cáncer de mama en México

En México durante 2023, según las cifras preliminares de las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) la tasa de mortalidad en mujeres de 20 años y más por cáncer de mama fue de 17.9 por cada 100 mil habitantes. Sonora registró la tasa más elevada con 27.5 y Campeche, la más baja con 9.9 por ciento.

Este padecimiento puede afectar a las mujeres de cualquier edad después de la pubertad aumentando la tasa en la vida adulta, siendo la edad promedio de 54 años, la incidencia más alta dentro del grupo de 50 a 69 años de edad.

De acuerdo con las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR) se observó el mayor número de defunciones por cáncer de mama en las mujeres que se encuentran en el grupo de edad de 60 a 74 años, con 2 mil 598 fallecimientos.

En México, se estima que al menos la mitad de los casos de mujeres diagnosticadas con cáncer de mama, son detectados en etapas localmente avanzadas o metastásicas.

Sin embargo, gracias a la infraestructura y equipamiento tecnológico con los que cuentan los Servicios de Salud, esta enfermedad puede ser tratada con éxito brindando esperanza y calidad de vida.

Este padecimiento no es prevenible, pero las intervenciones a través de los niveles de prevención permiten disminuir los factores de riesgo modificables, como acciones de detección temprana y diagnóstico y tratamiento oportuno, así mismo, promover estilos de vida saludable.

¿Qué atenciones brinda la Secretaria de Salud?

Dentro de los Servicios de Salud del Estado de Chihuahua, se trabaja por la prevención de cáncer de mama, a través del programa de cáncer de la mujer, en donde se realizan actividades de tamizaje y detección en mujeres sin derechohabiencia, acercando los servicios a las mujeres del Estado de Chihuahua a través de equipos de mastografía de alta tecnología digital en cinco Unidades de salud, dos de ellas ubicadas en Juárez y dos unidades móviles para la entidad.

Los Servicios de Salud del Chihuahua realizan acciones de promoción y prevención a través de sus unidades de primer nivel de atención mediante las siguientes acciones y recomendaciones.

• Promover estilos de vida saludables: Incrementar el consumo de frutas y verduras, disminuir el consumo de grasas de origen animal y grasas trans; hacer ejercicio de 30 a 60 minutos al día, la disuasión del consumo de tabaco y bebidas alcohólicas.

• Promover la participación en acciones de detección temprana de acuerdo al grupo de edad: Autoexploración mensual, a partir de los 20 años de edad, el examen clínico a partir de los 25 años anualmente y la mastografía en mujeres entre 40 y 69 años de edad cada dos años.

• Detección de factores de riesgos: Ser mujer mayor 40 años de edad, antecedente de cáncer de mama personal y familiar, tener o haber tenido una enfermedad en las mamas, vida menstrual por más de 40 años, nunca haber estado embarazada, tener el primer hijo después de los 30 años de edad, uso de terapia hormonal en la menopausia por más de 5 años, obesidad y sedentarismo, así como consumo de alcohol y tabaco.

¿Dónde se puede recibir atención?

En la Jurisdicción Sanitaria II, a cargo del director médico Zona Norte, Rogelio Covarrubias, se realizan actividades de promoción y prevención en todas sus unidades de primer nivel tales como sensibilización, información, capacitaciones para realizar autoexploraciones y exploraciones clínicas realizadas por personal capacitado, además se cuenta con tres equipos de mastografías en esta región sanitaria.

En Ciudad Juárez, toda mujer que resulta con diagnostico positivo a cáncer de mama se canaliza al Hospital General donde es valorada por el médico especialista en oncología, quien decide cual es la mejor opción de tratamiento para la paciente, tomando en cuenta todo el contexto de salud de la usuaria, es decir, la edad, si hay enfermedades agregadas como DM2, HTA, entre otras situaciones.

En cuanto a los resultados de los estudios de estadiaje (estudios requeridos para determinar si el cáncer es metastásico o no) todos estos últimos se realizan de manera coordinada entre el Hospital de la Mujer y el Hospital General de Ciudad Juárez.

Aquella usuaria que sea candidata a radioterapia se canaliza al Centro Regional de Radioterapia Zona Norte.

Estas son las ubicaciones donde las mujeres pueden recibir atención:

• Uneme Dedicam, en la avenida Fundadores De América 4238, en el Fraccionamiento Senderos Del Sol, teléfono 656-629-33-00, Ext. 54613, en un horario de lunes a viernes, de 7:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

• Caaps Águilas de Zaragoza, en calle Tezozomoc y Tecpancaltzin, en colonia Águilas de Zaragoza, teléfono 656-843-80-75, horario de lunes a viernes, de 7:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

• Hospital de la Mujer, avenida Paseo Triunfo de la República, Partido Romero 32330, teléfono 656-611-51-68, de lunes a viernes, de 7:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.