Ciudad Juárez.- La reunión familiar de Navidad terminó cuando María Victoria Leyva empezó a sentirse mal, la noche del miércoles lo que la llevó al hospital donde falleció. Más de 48 horas después, sus hijas y nietos siguen reunidos en su funeral en espera de un milagro pues les faltan 6 mil 500 pesos para completar el pago del panteón donde sepultarán a la abuelita.

María Victoria era madre de tres hijas, una de ellas es Martina, de la familia Sifuentes Ortiz apoyada por la generosidad de los juarenses a través de Navidad Total de Netnoticias y ahora esperan que la solidaridad se extienda para ayudarlos en este difícil momento.

A María Victoria de 68 años la están velando a través de la funeraria Ríos en uno de los jacalitos de un predio irregular de la colonia Tierra Nueva donde vivía la mujer fallecida y sus hijas.

Brenda una de sus nietas contó que colocaron una cajita para juntar recursos entre vecinos y conocidos, con lo que consiguieron bajar a la cuenta de 8 mil a 6 mil 500 y aunque el plan era sepultarla mañana sábado no saben si esto será posible pues no tienen cómo reunir los más de seis mil pesos que les faltan para el panteón.

"Eso es lo que andamos viendo ahorita vengo de allá porque me faltó pagar lo del panteón entonces como quien dice lo aparte, me enviaron a Recinto, donde me van a dar un papel para pagar los 500 que debo pagar en Babicora. Pero no creo alcanzar mañana entonces ya sería hasta el domingo" reconoció la nieta de doña Victoria.

Si usted está dispuesto a apoyar a esta familia, puede hacerlo a través de la cuenta 4169 1614 6710 9939 de Coppel o comunicarse al celular de la señora Martina que es el 656 394 36 23.