No carga su tarjeta para Juárez Bus, enfurece y golpea a guardia

Ciudad Juárez.- En un ataque de enojo, un usuario del Juárez Bus agredió físicamente a un guardia de seguridad.

El hecho ocurrió este lunes en la estación San Antonio, ubicada en el cruce del eje vial Juan Gabriel y Manuel Gutiérrez Nájera.

Según lo mencionado por el Sistema de Transporte (OTV) el usuario enfureció luego de realizar una recarga a su tarjeta para el sistema de transporte la cual no se vio reflejada.

Después golpeó la máquina y cuando el guardia se acercó para calmarlo, este junto a dos personas lo agredieron y lo dejaron lesionado.

Fue necesario que el guardia recibir atención médica por las lesiones, mientras que con las cámaras de videovigilancia se dará seguimiento para identificar a los agresores.

El Juárez Bus invitó a los usuarios a reportar cualquier situación de este tipo de manera inmediata mediante Centro de Atención de Movilidad (CAM), así como a través de la línea de atención de WhatsApp (656) 852 7384.