¿No alcanzaste boleto para la Final? Así podrás verlo desde el estadio

Ciudad Juárez.- Si no alcanzaste boleto para ver el tercer juego de la Serie Final del Estatal de Beisbol entre los Indios de Ciudad Juárez y los Dorados de Chihuahua, no te preocupes, se instalará una pantalla gigante para que puedas verlo sin costo.

En una publicación en redes sociales del Gobierno del Estado se informó que Heineken, transmitirá el juego desde el Estadio Carta Blanca, con entrada gratuita.

La iniciativa busca reunir a la afición en un ambiente festivo y familiar, donde el deporte se convierte en punto de encuentro.

Con la serie igualada a un juego por bando, el tercer compromiso de los siete posibles está pactado para el jueves en punto de las 7:30 de la tarde desde el Estadio Juárez.

Se espera que el abridor por los Indios sea Damián Mendoza y que Gabriel Ponce haga lo propio por la novena capitalina.