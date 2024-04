Ciudad Juárez.- Tras la pandemia, los padres de familia no acudían a los centros de salud o su unidad médica para vacunar a sus hijos por miedo a contagiarse de covid-19, lo cual los hace más susceptibles a padecer ciertas enfermedades, expuso Karla Villegas, enfermera participante en la jornada de vacunación.

La trabajadora de la salud indicó que han llevado brigadas de vacunación a escuelas, en preescolares y primarias, en donde han encontrado mayor rezago y se han establecido la meta de completar los esquemas.

El director Médico Zona Norte, Rogelio Covarrubias, indicó que no se ha registrado la aparición de una enfermedad por consecuencia de no haberse vacunado, sin embargo, “hay casos muy sorprendentes en que menores de 4 años no tienen ninguna vacuna”.

Covarrubias agregó que no se han registrado brotes de enfermedades que ya estaban erradicadas entre la población, pero sí se identificaron casos de tosferina en una comunidad alejada de la ciudad, pero se logró contener tras la intervención de la Secretaría de Salud.

Destacó que la tosferina se caracteriza por un exceso de tos, que le impide respirar adecuadamente al menos, por lo cual, los labios, dedos de las manos y pies se ponen de una coloración azulada, fiebre baja, moqueo o congestión nasal.

Por otro lado, destacó que algunas enfermedades son importadas, por la gran cantidad de flujo migratorio que hay en la frontera, por ello, insistieron en la importancia de completar esquemas de vacunación en los infantes.