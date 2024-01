Niegan permiso de internación a autos por pago de revalidación que aún no inicia

Ciudad Juárez.– Ciudadanos que han intentado tramitar el permiso de internación para su vehículo fronterizo en la garita del Kilómetro 30 han sido rechazados por autoridades de Banjercito, ya que les solicitan el comprobante de pago de la revalidación 2024, documento que Gobierno del Estado anunció que empezará a expedirse hasta febrero.

La familia Ávalos se dirige a Durango, pero tiene los 3 días de enero del nuevo año intentando realizar el trámite y dando vueltas sin resultados a la oficina de Recaudación de Rentas en Pueblito Mexicano, donde les corroboran que el pago de revalidación inicia hasta el siguiente mes.

"Nos piden pagar una tarjeta de circulación que todavía no está en el sistema para cobrar en Pueblito, nos dijeron 'paguen' y si todavía no está en la tarjeta traiga el recibo, pero no puedo pagar porque todavía no existe en el sistema, hasta febrero, y por urgencia aquí estamos todavía", expuso Manuel Ávalos