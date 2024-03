Niega gobernadora financiar 'bots' en contra de AMLO

Ciudad Juárez.- Luego de que legisladores de Morena señalaran que la gobernadora del Estado de Chihuahua, estaba financiando cuentas de redes sociales falsas o “bots” para atacar al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, Maru Campos negó que este atacando al primer mandatario.

Señaló que ayer difundieron un comunicado negando estos señalamientos en su contra, y dijo: “primero porque Chihuahua necesita demasiada atención, es un territorio muy grande, muy complicado, con mucha diversidad, con muchos problemas de rezago y heredados de mucho tiempo, y segundo, pues imagínate, hacer yo eso, es darme un balazo en el pie como gobernadora”.

“Puede haber diferencias con el presidente de la República, pero nunca me he metido personalmente con él, ni he hecho un comentario adverso hacia él” y comento que respeta la embestidura presidencial.

En cuanto si será involucrada en el tema electoral, comentó que ya está muy politizado todo el país desde hace mucho tiempo, “las elecciones son el 2 de junio, todavía faltan 80 días aproximadamente, mientras hay que seguir trabajando y hacer lo que nos corresponde a cada uno, ya el 2 de junio vamos a votar y ya”, dijo la mandataria.