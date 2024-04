Ciudad Juárez.— Ante los diversos hechos de violencia ocurridos en el país que le han arrebatado la vida a candidatos y aspirantes a cargos de elección popular, integrantes del Frente Amplio por México en Chihuahua negaron que se vaya a solicitar seguridad especial durante la campaña en el estado.

Luis Aguilar, coordinador de campaña de Xóchitl Gálvez en la entidad, aseguró que las condiciones de seguridad están dadas en todo el Estado Grande para que la contienda transcurra sin incidentes.

“El Estado ha estado muy vigilante y en esta coordinación con algunos de los municipios que están muy involucrados. Los y la chihuahuenses queremos un proceso en paz, con mucho contraste porque así va a ser, pero en paz. La gran apuesta será el 2 de junio con el voto”, planteó Aguilar.

La candidata al Senado por Chihuahua, Daniela Álvarez, también expresó su postura respecto a los servicios de seguridad y protección a candidatos, asegurando que ella no presentará dicha solicitud ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

“Yo creo que hay condiciones de seguridad en el estado, lo digo con tranquilidad, me toca muchas veces recorrer las carreteras del estado de noche (...) yo me siento tranquila, me siento segura. En lo particular yo no voy a solicitar protección”, dio a conocer Álvarez.

Aguilar explicó que no se ha solicitado de forma puntual la protección a ninguno de los candidatos, sin embargo, permanecen a la expectativa de cualquier situación que se pueda presentar.

“La mayoría de esos delitos son de índole federal, vamos a estar al pendiente con el estado y los municipios. Hemos creído y es parte de la propuesta de Xóchitl la integración en el tema de seguridad para poder dar un mejor resultado a nuestra gente”, apuntó el panista.