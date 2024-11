Niega fiscalía que en Juárez opere grupo delictivo venezolano 'Tren de Aragua'

Ciudad Juárez.– En esta frontera no se ha detectado la conformación de un nuevo cártel, así lo dio a conocer el fiscal de la Zona Norte Carlos Manuel Salas, quien dijo que siguen estando presentes los dos cárteles que tienen identificados, con sus respectivos subgrupos.

Lo anterior al mencionarse que esta frontera podría estar operando el grupo delictivo de Venezuela denominado “Tren de Aragua”, lo cual descartó. Aunque el fiscal mencionó que de los miles de migrantes que llegan a la frontera no descartan que algunos empiecen a delinquir, pero no a conformar un nuevo cártel.

“Estamos atentos a esto, no descuidamos ninguna situación, han llegado miles y miles (migrantes). El año fiscal pasado el CBP reportó 700 mil personas que cruzaron y no descartamos que entre todas estas gentes vengan gente peligrosa y más que el ánimo de cruzar a hacer actos delictivos, pero como carteles no los tenemos identificados”, expresó el fiscal.