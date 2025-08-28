Ciudad Juárez.- Aún con la lluvia registrada la noche de este jueves, cientos de juarenses llegaron a disfrutar el evento del Juangabrielísimo.
Se trata de la Serenata Amor Eterno, Juan Gabriel con el Mariachi del El Divo de Juárez y Jean Aguilera.
Con sombrillas, plásticos, sillas e incluso bolsas negras, los presentes se cubrieron del agua.
Pese a la lluvia, la comunidad juarense esperaba con ansias el inicio de la serenata con canciones del Divo.
