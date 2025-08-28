Ciudad Juárez.- Con casi tres décadas de trayectoria, Net Información Total Multimedia celebra su 28 aniversario como un medio de comunicación cercano a la comunidad juarense y a la región fronteriza.

Lo que comenzó con transmisiones de radio en el 1490 AM se ha convertido en un proyecto multimedia que hoy abarca radio, televisión digital, portal web, redes sociales y la Revista Net, de distribución gratuita.

Durante estos 28 años, la empresa ha consolidado su presencia al adaptarse a los cambios tecnológicos y a las nuevas formas de consumo de información, manteniendo la confianza de su audiencia y ampliando su alcance a distintas generaciones.

Actualmente, Net Noticias se encuentra en radio, en plataformas digitales como Facebook, Instagram, TikTok y Twitter, además de su sitio oficial netnoticias.mx, lo que le permite estar presente en la vida cotidiana de miles de familias.

La empresa también ha apostado por la formación de nuevas generaciones de comunicadores, abriendo sus puertas a jóvenes talentos que buscan desarrollarse en el ámbito de la información.

Hoy, a 28 años de distancia, Net Información Total Multimedia se mantiene como un referente de la comunicación en la frontera, con el compromiso de seguir acompañando a la comunidad.