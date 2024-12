Ciudad Juárez.- Todos los días Luis y su mascota salen juntos a trabajar para conseguir dinero y comprar comida.

En el cruce de la Av. Hermanos Escobar y Av. Rafael Pérez Serna el joven de 19 años de edad junto a ‘Negrita’ recorren los carriles solicitando una moneda, después de hacer un pequeño acto de malabares con fuego.

“A veces creo que la gente me da dinero porque ven a la negrita sentada a un lado mío, no tanto por mi trabajo, yo ni la quiero traer pero por miedo a que se me pierda o me la roben, por eso mejor me la traigo, la abrigo bien, le pongo su pechera y me la amarro a la cintura”, explicó Luis.