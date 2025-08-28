Negocios sucios en Juárez acumulan hasta 50 sanciones mensuales

Ciudad Juárez.– La Dirección de Limpia del Municipio informó que, como parte del programa de reordenamiento urbano, se han aplicado aproximadamente 50 multas mensuales a propietarios de comercios que no cumplen con la instrucción de mantener limpias las áreas frente a sus establecimientos.

Gibrán Solís, director de la dependencia, señaló que en promedio se aplican alrededor de 50 sanciones cada mes a diversos negocios que mantienen sus frentes sucios, y lamentó la falta de integración comunitaria en el tema de limpieza.

El funcionario indicó que, pese a las campañas permanentes implementadas a lo largo de la administración, aún se percibe poca participación ciudadana en cuanto a la responsabilidad de la limpieza comunitaria.

“Es importante que hagamos un frente común, porque vamos a atender tiendas de autoservicio, maquiladoras, yonkes, llanteras, talleres, etc.”, dijo.

Destacó que son pocas las maquiladoras que mantienen cuadrillas de limpieza permanente, por lo que exhortó a los corporativos a atender la invitación de las autoridades.

Finalmente, Solís señaló que la multa más recurrente, de acuerdo con las hipótesis recogidas durante los recorridos, alcanza hasta los 11 mil pesos, sin derecho a descuento.