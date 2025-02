Ciudad Juárez.- Pese a que en la actualidad hay un mundo de información en internet, aún existen muchos mitos y desinformación a través de las redes sociales sobre la sexualidad, por ello la relevancia de la educación sexual desde temprana edad.

Mariel Segobia, psicóloga, psicoterapeuta, consejera sexual y sexóloga clínica y terapéutica, mencionó que la educación sexual es necesaria en todas las edades, sin embargo, es durante la adolescencia que cobra relevancia, porque es una etapa en la que se busca una identidad y sentido de pertenencia.

Indicó que los adolescentes recurren a sus amigos y a redes sociales para obtener información, por ello la importancia de romper tabúes y mitos a través de la educación sexual desde la casa, en la escuela, con especialistas y campañas informativas, lo cual evitará que los jóvenes se expongan a consecuencias como enfermedades de transmisión sexual, un embarazo no deseado, violencia de la pareja y ser víctimas de abuso sexual.

Explicó que en la adolescencia se desarrolla la personalidad, autoestima, seguridad, expresión de género, orientación sexual, y la búsqueda de pertenecía, todo ello los lleva a experimentar, pero que al no contar con la información adecuada, se ponen en situaciones de riesgo.

A nivel nacional, cada hora se registran cuatro agresiones sexuales, las cuales con frecuencia suceden durante la infancia y adolescencia, comentó la especialista.

Jazmín Ibarra Trejo

Adolescentes inician vida sexual sin protección en México

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) en 2022, en México el 22.8 por ciento de las personas de 12 a 19 años inició su vida sexual (23.6 por ciento hombres y 22 por ciento mujeres). De éstas, el 20.9 por ciento no utilizó ningún método anticonceptivo en la primera relación sexual (30.5 por ciento mujeres y 12.0 por ciento hombres), y 17.5 por ciento tampoco lo usó en la última relación sexual (24.8 por ciento mujeres y 11.9 por ciento, hombres).

Al analizar el embarazo en mujeres jóvenes, se encuentra que el 12.7 por ciento de las jóvenes entre 15 y 19 años de edad ha estado embarazadas. Por tamaño de localidad, la tasa de embarazo temprano difiere en 1.1 puntos porcentuales entre las comunidades no urbanas (menos de 15 mil habitantes) y aquellas zonas urbanas o semiurbanas (15 mil o más habitantes).

Enfermedades de transmisión sexual y embarazos en adolescentes en México

Actualmente, en Ciudad Juárez hay cerca de mil 500 pacientes activos de VIH, y las enfermedades de transmisión sexual más frecuentes en la población son: sífilis, gonorrea y clamidia. Las Enfermedades de transmisión sexual (ETS) ocupan los primeros motivos de consulta y son enfermedades que producen fluidos, verrugas, tumorales o secreciones, dio a conocer Carmen Salazar, responsable del Centro Ambulatorio para la Prevención del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (Capacits).

Mariel Segobia informó que una de las enfermedades de transmisión sexual más comunes es el Virus del Papiloma Humano (VHP), el cual genera incluso problemas de salud mental en mujeres, puesto que al padecerla se asocia con promiscuidad y desde ahí existe una sensación de rechazo.

En México entre el 2015 y 2023, la tasa específica de fecundidad de adolescentes se redujó en 16.7 por ciento, al descender de 72.4 nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años a 60.3, esto de acuerdo a datos de Conciliación Demográfica de México 1950-2019 y Proyecciones de la Población 2020-2070.

Durante el 2023, las entidades con las mayores tasas de fecundidad en adolescentes son Chiapas, con 81.7 nacimientos por cada mil mujeres de 15 a 19 años Tlaxcala con 69.6 y Zacatecas 68.8. Las tasas menores se presentan en la Ciudad de México (47.1), Baja California (50.6) y Yucatán (51.2).

Según estadísticas de la Secretaría de Salud, en Ciudad Juárez de enero a mayo de 2024 hubo 25 nacimientos vivos por parte de niñas de 11 a 13 años de edad; 790 en adolescentes de 14 a 16 años y 2 mil 144 en mujeres de 17 a 19.

Violencia o abuso sexual en la adolescencia

En México, 6 de cada 10 mujeres adolescentes de entre 15 y 17 años han sufrido al menos un incidente de violencia emocional, física, sexual o económica a lo largo de su vida. Además, 4 de cada 10 adolescentes ha experimentado algún tipo de violencia sexual, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH - 2016) del Inegi.

Las adolescentes de 12 a 17 años representan el 80 por ciento de las desapariciones de personas menores de 18 años en México, de acuerdo a información del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas en México, en 2017.

Uribe Villa informó que en las unidades de Edusex, en caso de que el médico identifique algún foco rojo que indique un caso de violencia o abuso sexual, este es reportado ante el Ministerio Público para que se realice una investigación y al estudiante se canaliza a recibir atención psicológica.

Aplicar medidas preventivas

La psicóloga y consejera sexual consideró que desde el primer año se debería hablar a los niños sobre la sexualidad, ya que tiene que ver con el autocuidado, la higiene personal y como relacionarse con otras personas.

Señaló que, si desde pequeños se educa a los niños sobre conocer su cuerpo, prácticas de higiene y mantener un dialogo bien abierto con ellos, para que en caso de sufrir un abuso, conozcan las señales y lo denuncien.

“La educación sexual no solo es tener relaciones sexuales, no es solamente un tema de infecciones, es un tema de cómo vivimos la vida en todas nuestras esferas y que mil veces es mejor anticiparnos a algo que contenerlo ya cuando paso, que haya consecuencias, aunque si bien habemos profesionistas que nos dedicamos a ello, qué mejor que recibir una educación adecuada, apropiada y cambiar la historia, porque la mayoría de los adultos en ese momento no tuvimos esa información, pero hoy por hoy, al final de cuentas están los niños y las niñas que son la generación del mañana”, declaró Segobia.

Unidades Edusex en escuelas

A través de la Unidad Edusex de Servicios Amigables, personal del Distrito de Salud Juárez acude a llevar platicas y servicios de orientación a las escuelas primarias, secundarias, preparatorias y universidades, puesto que su rango etario de atención es desde los 10 hasta los 19 años de edad.

Alma Dalia Uribe Villa, responsable del programa de Planificación Familiar, informó que se otorga información sobre métodos de planificación familiar, violencia en el noviazgo, abuso sexual, consentimiento y otorgan métodos anticonceptivos.

Explicó que como un derecho de los adolescentes a una vida sexual libre e informada, si ellos lo desean pueden aplicarse algún método, independientemente a que el padre, madre o tutor estén de acuerdo o no con su decisión.

Además, en las escuelas que cuentan con una unidad de enfermería también, donde les proporcionan métodos anticonceptivos y orientación a los alumnos de manera permanente. A pesar de que existe mucha información en internet y a través de redes sociales, aún existen tabúes entre los padres de familia, ya que piensan que están incitando a los adolescentes a tener relaciones sexuales, pero el objetivo de invitarlos a utilizar los métodos anticonceptivos, es para evitar ETS o un embarazo no deseado, que puedan truncar sus estudios y cambie sus planes de vida.

De acuerdo a datos estadísticos, los adolescentes inician su vida sexual desde los 10 años, sin embargo, cuando reciben información de educación sexual la retrasan.

La Secretaría de Salud también cuenta con 26 módulos de planificación familiar para la población en general, a través de los cuales ofrecen métodos anticonceptivos gratuitos, como condones, hormonales orales, inyectables mensuales, bimestrales y semestrales, parches, dius y la pastilla de emergencia.