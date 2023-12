NavidadTotal: Saúl Natera tiene 6 hijos y sufrió una amputación, busca ayuda

Ciudad Juárez.- Salir adelante de todas las adversidades que la vida nos presenta no es cosa sencilla. Saúl Natera Peña es testimonio de ello, con seis hijos y un nieto, el hombre debe trabajar día a día para poner el pan a la mesa, a pesar de que apenas hace seis meses le amputaron la pierna izquierda.

Cargando...

“Me machuqué el dedo gordo de este lado y lo dejé así, no me lo curé y se me hizo una ampolla, y luego me cayó gangrena, y fui a curarme porque me pisó un niño y se me hinchó el pie, fui a que me lo revisaran y ya tenía gangrena y ya la tenía aquí (señala arriba del lugar donde estaba la rodilla y donde fue amputado)", contó.

Navidad Total llega a Juárez y se encuentra con esta historia llena de vicisitudes que reta el corazón de los juarenses en favor de esta familia que no solo enfrenta carencias económicas, sino pérdidas importantes recientes.

Habitante de la colonia Salvarcar desde hace 14 años, vive en una muy modesta casa en adobe construida a desnivel en una calle sin pavimentar. Ahí Saúl intenta seguir con su oficio de hacer ductos, y aunque la pérdida de su extremidad lo limita, no le impide ofrecer el servicio a sus clientes, que solo deben buscar a alguien más que les haga la instalación, porque él en sus nuevas circunstancias no puede hacerlo.

Foto: Carolina Hinojos

Cargando...

“Sí se me dificulta porque me canso mucho y como tengo que estar parado para estar doblando y moviéndole a la máquina pongo una silla de aquel lado, y cada vez que me canso me siento y luego ya empiezo a trabajar de vuelta, y así es como le estoy haciendo”, contó Saúl.

El padre de familia busca conseguir una prótesis para reactivarse aún más, pues asegura que quiere “durar un poco más” para que sus hijos pequeños, unos gemelos de 8 años, estén más grandes.

“Yo lucho para estar bien por ellos, porque yo ya tengo 57 años, ellos están chiquitos y se me hace triste no sacarlos adelante, me conformo con que lo gemelos tengan unos 15 años para que puedan trabajar y poder sobrevivir”, dijo.



Saúl cría y mantiene a seis niños (as) y jóvenes entre los 8 y 16 años, reconoce que hace más de 10 años su exmujer se fue y sus hijos, propios y no propios, decidieron quedarse con él.

“Míos son dos, pero a todos ellos los he criado como si fueran mis hijos desde que nacieron, y cuando la mujer andaba mal se me hacia muy feo que los niños anduvieran ahí navegando”, comentó el señor Natera.

Foto: Carolina Hinojos

Llega la Navidad para la familia Natera

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, es complicado para este hombre (que además acaba de perder a un hijo asesinado hace unas semanas) esperar cosas buenas de las fiestas, y con un nudo en la garganta y pausando la voz entrecortada lo expresa.

“Pues es que es triste… es triste no tener dinero para solventar un regalito, antes tenía mis dos pies y trabajaba, por lo menos les compraba ropita para que estrenaran en Navidad, pobremente, pero estrenaban, esta Navidad se me hace más triste”, expresó el padre de familia.

La familia del señor Saúl está conformada por Itzel, de 16 años; Alejandra, de 15 años; Danna, de 13 años; Cesar, de 11 años; Jesús Eduardo y Jesús Manuel, gemelos de 8 años y su nieto Santiago también de 8 años, los más pequeños apenas hablan y aunque en un principio no saben qué necesitan, luego de que el primero de ellos pide algo, los demás se suman a la petición general, de pedir a la Navidad Total de Netnoticias ropa y una bicicleta para cada uno.

Esta familia enfrenta las necesidades más básicas y aunque estos regalos no terminarán con ellas, sí le demostrarán a Saúl Natera y a sus hijos que la Navidad puede traer además de regalos, la solidaridad de los juarenses, que es mucha.