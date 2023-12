Navidad Ecológica ¿Cómo salvar al planeta?

Ciudad Juárez.- A través de los años, el consumismo ha sido una de las principales actividades que se fomenta en las fiestas decembrinas. Ante el panorama del desgaste medio ambiental, ¿por qué no pensar en una Navidad Ecológica?

Cargando...

Existen múltiples movimientos a nivel mundial que promueven hacer compras funcionales, pensadas en la necesidad que se cubre y la durabilidad de los productos que se adquieren. A continuación, algunas ideas para evitar la contaminación y el excesivo uso de energía en esta temporada.

Karla Ramírez, integrante de Juárez Limpio A.C. compartió en entrevista para Netnoticias algunas de las ideas de sustentabilidad que proponen, como:

- Ahorro de energía: Evitando dejar las luces decorativas encendidas durante toda la noche; usar luces LED; y en caso de comprar o entregar regalos con baterías, que sean recargables.

Cargando...

- Consumo: Hacerlo de forma responsable; comprar productos locales para reducir el impacto por su traslado; separar los residuos para que no se conviertan en basura.

- Regalos: Reducir al máximo las envolturas; reutilizar envolturas de años anteriores; evitar comprar productos con empaques excesivos; envuelve los regalos con materiales de reuso o biodegradables.

- Comida: Consume productos de temporada; a granel; reducir el consumo de carne; cocinar solo las porciones necesarias para evitar el desperdicio.

Una de las iniciativas comunitarias que más ha crecido en la ciudad, que invita a la reflexión para evitar caer en el consumismo es la Gratis Tienda, fundada y administrada por Julio César Morales, quien compartió sus observaciones acerca de las fiestas.

“Nosotros estamos en contra de cualquier festividad y no tanto por no hacerlas, sino por el consumo que se da. Muchas nacen a raíz del capitalismo y la esencia de la festividad no se logra”, comentó.