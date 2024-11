Nadia Zenteno: Una juarense en NASA

Abrir puertas para que cada vez más niñas y niños chihuahuenses puedan convertirse en líderes de proyectos e investigaciones en el campo de la ciencia y la tecnología, pareciera una misión más complicada que incluso viajar al espacio, sin embargo, para la juarense Nadia Zenteno, se ha convertido en un verdadero objetivo de vida.

Luego de su participación en el International Astronautical Congress (IAC 2024) que se llevó a cabo del 14 al 18 de octubre del 2024 en la ciudad de Milán, Italia, Nadia ha regalado unos minutos para compartir con Revista Net parte de la investigación, que junto a su equipo MatXSpace se encuentra desarrollando para estudiar un material nuevo que pueda usarse para diferentes campos aeroespaciales.

Dicha aleación será estudiada por la Nasa en el espacio durante seis meses para determinar si puede ser utilizada para infraestructura aeroespacial u otros usos en la Tierra.

Nadia, de 28 años, es originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua, una localidad que recuerda con mucho cariño y a la que espera regresar muy pronto para poder compartir parte de su conocimiento con las nuevas generaciones.

Junto a su equipo MatXSpace ha desarrollado un material para la infraestructura de la NASA

Actualmente, nuestra entrevistada radica en la ciudad de Puebla, donde desde una modesta cafetería nos cuenta con mucho entusiasmo su paso en el campo de la ciencia y la tecnología y cómo su perseverancia la ha llevado a colaborar con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, más conocida como NASA.

“Mi parte en Juárez la recuerdo y la amo tanto por las personas en su alrededor, estudié mi primaria en una escuela de monjas, después estuve en la Secundaria Técnica #79, posteriormente por cuestiones familiares nos mudamos a Puebla y aquí estudié mi prepa y la universidad; pero a Juárez en verdad que lo amo tanto porque fue el primero en dar el salto de apoyo hace dos años cuando fui al programa de NASA, yo a Ciudad Juárez lo amo, es mi casa y mi hogar y si puedo regresar lo haré”, comenta Zenteno.

¿Qué te inspiró a incursionar en el campo de la astronáutica?

“Creo que lo que más me inspiró es que yo siempre soñé que iba alcanzar las estrellas, lo soñaba y lo veía en la tele y cuando escojo una carrera elegí la ingeniería en Diseño Industrial, porque sabía que podía vincularse de alguna manera”.

Con esa inquietud, Nadia estudió su carrera en la Universidad del Valle de México Campus Puebla y posteriormente se da la oportunidad de integrarse al Tecnológico de Monterrey en diferentes programas de ingeniería y diseño, lo que la llevó a impartir clases a niños del área STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

“Yo sabía que podía dar clases y que era buena, pero quería demostrar que podía ser un ejemplo a seguir, y ¿cómo iba a lograrlo?, pues siguiendo mis sueños y representar lo que yo hago, así que me puse a investigar y encontré este programa impulsado por la Nasa y que me dio la oportunidad de avanzar en áreas aeroespaciales”, agregó.

MatXSpace

Fue así que hace dos años, Nadia junto a otros 11 jóvenes de diferentes regiones del país integraron el equipo MatXSpace, participando así en el reto del International Air and Space Program en Houston, en donde el objetivo era crear un material que pudiera ser utilizado para diversos fines en la industria aeroespacial. El grupo obtuvo el primer lugar en la contienda, siendo seleccionados para elaborar un mecanismo que innovara a nivel internacional los trabajos con regolito lunar (polvo que sobresale de la superficie de la Luna).

¿En qué consiste este material que han desarrollado y cuáles son sus ventajas?

“Se trata de un material que tiene memoria de forma y es una buena solución para el regolito, para usarse por ejemplo en robots, que comúnmente suelen dañarse por el regolito que es como la arena y se mete a cualquier circuito y puede hacer que deje de funcionar el material ayuda a que no dañe y una de sus ventajas es su autonomía, ya que no requiere de la aplicación de algo manual para que pueda servir, funciona con las altas o bajas temperaturas y eso está espectacular ya que nos evitamos mucho trabajo en el área industrial”.

De acuerdo con la explicación de Nadia, el material, al entrar en contacto con el calor, el compuesto “se mueve”, mientras que al estar en un ambiente frío, se queda en “su estado natural”.

Para estudiar más la aleación desarrollada por los jóvenes mexicanos, el 30 de octubre fue lanzado desde el Kennedy Space Center de la NASA, en Florida, a la Estación Espacial Internacional (EEI), permaneciendo en el espacio exterior por seis meses.

“Va a estar en el espacio por seis meses, nosotros esperamos que haga movimiento conforme al ambiente del espacio con sus altas y bajas temperaturas, hemos estado trabajando para ver cómo podemos usar el material en el área aeroespacial y también en la Tierra”, agregó Zenteno.

De presentarse las condiciones, el material podría ser usado para construir infraestructura satelital, equipo de exploración aeroespacial y/o en operaciones en suelo lunar.

¿Cuáles fueron los retos para el desarrollo de este nuevo material y qué expectativas tienen tras el lanzamiento?

“Fue en verdad un gran reto, se hicieron muchas pruebas, tanto en México, como lo hecho por NASA, no fue nada más de -mándalo al laboratorio y lo lanzamos-, no en verdad han sido muchísimas pruebas hasta llegar a este punto y es un gran honor, una gran oportunidad que no todos tienen, y todavía no nos la creemos, en verdad es que me preguntas y me tiemblan las manos, me siento muy agradecida de representar a México y a mi estado de Chihuahua.

Este fue un trabajo en equipo, junto a otro chihuahuense, Jonathan Cruz y varias personas más, en total somos 11 de diferentes estados, y en verdad que nos sentimos muy orgullosos, muy felices porque es un proyecto en el que hemos trabajado por mucho tiempo”.

Sin embargo, los estudios e investigaciones sobre este nuevo material no se detienen ahí, pues aún en espera de los resultados que pueda arrojar el trabajo de NASA, Nadia ya se encuentra revisando junto a más especialistas los campos en los que este compuesto puede ser utilizado aquí en la Tierra.

¿Puedes contarnos cómo fue tu participación en la IAC 2024?

“Esto fue una gran oportunidad, estar en el Congreso Internacional de Astronáutica, es muy grande, porque en este evento haces vinculación a nivel internacional y puedes conocer dentro de este proceso a muchas personas, hubo ponencias, agencias espaciales de diferentes países y a lo que vas es a conocer a estas personas con la meta de que en algún punto se pueda trabajar para ellos o hacer investigación junto con ellos, nosotros hicimos una presentación interactiva de este material y por otro lado, junto a mi hermana también tuve la oportunidad de ir realizando otro estudio relacionado con cimentación especial sin límite y tuvimos la oportunidad de hacer mancuerna con la NASA”.

Un ejemplo a seguir

Nuestra entrevistada nos comparte con mucho entusiasmo que el congreso fue algo muy positivo para poder hacer sinergia con buscadores de talento y así poder ir abriendo puertas no solo para su investigación, sino para que jóvenes promesas puedan acceder también a este tipo de programas.

“Las expectativas que tenemos ahorita, es que el material funcione tal y como lo tenemos pensado, ahorita ya tenemos áreas en donde se puede usar en el área aeroespacial, ya vamos un paso adelante. Se puede usar en diferentes áreas, infraestructura, robots y trajes especiales, hay prototipos para darle la cantidad exacta y usarse según el instrumento o traje”.

Ha sido un camino largo por parte de la juarense para no solo destacar en el campo de la Ciencia y la Tecnología, sino también para lograr uno de los principios que la inspiró a incursionar en la astronáutica y el área aeroespacial, “ser un ejemplo a seguir”, razón por la cual, invita a las niñas y niños a “no dejar de imaginar”.

¿Hubo miedo Nadia?

“Algo que siempre comparto es que el miedo forma parte de mi vida, porque me hizo salirme de zona de confort, me hizo quererme a mí misma, y sobre todo ser una persona segura de lo que quiero hacer y lo que quiero lograr”.

¿Qué mensaje les quieres dar a esas generaciones que vienen detrás de ti?

“Que estoy trabajando para que ellos tengan esas oportunidades, si antes se me hacía poco difícil llegar a donde estoy ahora, créanme que estoy haciendo lo posible para que ellos puedan llegar no más fácil, pero sí con más oportunidades estas puertas son para esos niños y esas niñas que serán líderes mañana, aquí estoy abriendo esas puertas para ustedes y nadie me va a detener, no se desesperen y todo a su tiempo y que crean en sí mismos”.

