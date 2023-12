Nada bueno que decir: Cruz por suma de Corral con Sheinbaum 

Ciudad Juárez.- La incorporación del exgobernador panista Javier Corral Jurado al equipo de Claudia Sheinbaum ha dado de que hablar en el ámbito político, tema del que no tuvo nada que decir el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, quien recordó el dicho que dice: “si no tienes nada bueno que decir de otra persona, no digas nada”.

Cargando...

Fue durante su conferencia de prensa semanal cuando el jefe de la comuna fue cuestionado acerca de su opinión con respecto a la adhesión de Corral al equipo de la coordinadora de Morena, Claudia Sheinbaum, a lo que el edil tras varios segundos de silencio respondió:

“Ya saben todos lo que pienso de (Javier) Corral, eso no ha cambiado y estuve pensando ayer, y por ahí me encontré algo que había escuchado hace mucho… que cuando no tengas algo bueno que decir sobre algo, mejor no digas nada”, se limitó a mencionar el mandatario.

Hay que recordar que el exmandatario estatal renunció al Partido Acción Nacional tras 41 años de militancia al argumentar que el partido ya no respetaba los principios que en su inicio buscaban.