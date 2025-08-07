Murió una mujer durante incendio en el IMSS 6

Ciudad Juárez.- Una mujer perdió la vida durante la evacuación de pacientes por el incendio registrado la noche del miércoles en la Clínica 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicada en el Pronaf.

De acuerdo con una ficha informativa del IMSS Chihuahua, el siniestro se originó a las 9:55 de la noche en la Casa de Máquinas del hospital, a raíz de un incidente eléctrico que generó una columna de humo en el edificio. Como parte del protocolo de seguridad, personal médico y brigadas internas evacuaron a trabajadores y pacientes, mientras que cuerpos de emergencia acudieron al lugar para contener la situación.

En total, 57 personas fueron trasladadas a otras unidades médicas del IMSS, como la Clínica 2, Clínica 35 y Clínica 66. Entre los pacientes se encontraban 14 bebés prematuros, mujeres en el área de Ginecología, pacientes en Urgencias y personal médico.

Durante la noche circularon imágenes de personal médico realizando maniobras de reanimación cardiopulmonar a una mujer en el estacionamiento de la clínica; en un primer momento se reportó que había sido llevada con vida a la Clínica 35, donde falleció. Sin embargo, el IMSS informó más tarde que la paciente murió durante el evento, a causa de su enfermedad de base, y que no fue trasladada a otra unidad.

El resto de los pacientes continúa recibiendo atención médica. Durante la mañana el edificio permanecía sin energía eléctrica y solo estaban recibiendo a pacientes con cita, informaron trabajadores del hospital. Las autoridades evalúan los daños en el sistema eléctrico y se espera un dictamen técnico para restablecer completamente los servicios.