Ciudad Juárez.– El sábado, 16 muralistas reconocidos de la ciudad se reunieron en el Centro Comunitario La Montada, donde a través del arte urbano se busca recuperar espacios públicos.

Jonathan Hernández, coordinador de la zona 1 de Centros Comunitarios, comentó que el concurso de grafiti en las instalaciones de La Montada tiene como finalidad brindar a los artistas locales un espacio para compartir su experiencia en el mundo del muralismo.

También destacó la evolución del grafiti a lo largo de los años: antes se utilizaba como una forma de marcar territorio entre pandillas, mientras que ahora se emplea para transmitir mensajes positivos y de motivación a los jóvenes.

Por su parte, Luis Fernando Rodríguez Giner, director de Centros Comunitarios en Ciudad Juárez, subrayó su interés en extender estas actividades a otros sectores de la ciudad e involucrar a los vecinos, con el objetivo de promover el cuidado de su entorno y embellecer los espacios públicos.

Además del concurso de grafiti, durante la tarde se llevó a cabo un festival artístico en el que los asistentes disfrutaron de un ambiente cien por ciento familiar, así como de talleres del programa Cruzarte, presentaciones de break dance, rap, música y danza folclórica.