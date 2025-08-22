Ciudad Juárez.- El alcalde Cruz Pérez Cuéllar y Germán Vázquez, director de la Universidad del Umbral del Milenio, firmaron un convenio de colaboración que beneficiará a más de cinco mil familias mediante becas y capacitaciones.

“El objetivo es apoyar a los jóvenes que deseen iniciar su propio emprendimiento. Pueden acercarse con nosotros y, junto con el Municipio, los vamos a orientar. Actualmente ya tenemos más de cinco mil becas disponibles”, explicó el director de la institución.

La universidad ofrece 22 licenciaturas con un enfoque en emprendimiento, buscando que los estudiantes se certifiquen para impulsar sus propios proyectos. Los apoyos contemplan descuentos que van desde el 30 por ciento hasta la exención total del pago de colegiatura.

Por su parte, el alcalde Pérez Cuéllar destacó la importancia de dar seguimiento a este tipo de apoyos:

“Es importante dar continuidad a estas becas, que seguramente beneficiarán a trabajadores del municipio y a la ciudadanía en general. Se aprovecharán en la medida en que sepamos sacarles provecho”, expresó el edil.