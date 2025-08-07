Ciudad Juárez.– Este jueves, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar encabezó la entrega de becas de Acceso a la Universidad correspondientes a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), con las que se beneficiaron cerca de mil 600 alumnos.

El evento se llevó a cabo en el Centro de Convenciones Cibeles, donde el Instituto Municipal de la Juventud (IMJJ) entregó las becas a estudiantes de nuevo ingreso que lograron iniciar sus estudios universitarios gracias al apoyo municipal. Se destacó que este programa es único en el país.

Pedro Enrique Yáñez, director de Bienestar de la UACJ, agradeció el respaldo del Gobierno Municipal, al señalar que este tipo de apoyos permite a los alumnos ingresar de manera óptima, sin preocuparse por cubrir un pago.

“Teníamos un estimado de becas previstas y, simple y sencillamente, con la decisión de esta administración encabezada por su presidente, se dobló la cantidad”, dijo el director de Bienestar, quien resaltó el compromiso del alcalde con la educación.

Por su parte, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar felicitó al IMJJ por haber iniciado este proyecto que ya ha beneficiado a cuatro generaciones.

“Este es el cuarto año que damos estas becas. El IMJJ hizo un estudio sobre la deserción escolar. Como saben, no todos los que terminan la primaria ingresan a secundaria; ni todos los de secundaria entran a la preparatoria; ni todos los de preparatoria llegan a la universidad. El instituto detectó que la mayor deserción ocurre al concluir la preparatoria, y se les ocurrió plantearnos este proyecto, y de inmediato dijimos que sí”, recordó.

El presidente municipal concluyó que su administración continuará apoyando a las juventudes y que, para ello, se ampliará el presupuesto de becas hasta alcanzar los 12 millones de pesos.