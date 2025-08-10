Mujer apuñala y mata a su esposo en Juárez; es detenida

Ciudad Juárez.– El 10 de agosto de 2025, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), adscritos a la Estación de Policía del Distrito Valle, capturaron a Rubí M. M., por la probable comisión del delito de homicidio.

Agentes municipales que realizaban labores de prevención y vigilancia en la colonia Urbi Villa Bonita atendieron un llamado al número de emergencia 9-1-1, donde reportaron a una persona lesionada por arma blanca en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Pictor y Orión.

Al llegar, confirmaron el cuerpo sin vida de un masculino con una herida en el pecho. Testigos señalaron que la responsable fue la esposa de la víctima, con quien había tenido una discusión por celos.

La detenida, identificada como Rubí M. M., de 32 años, fue asegurada junto con el arma blanca que presuntamente usó para cometer el delito.

Previa lectura de derechos, la mujer y la evidencia fueron entregadas a la autoridad investigadora correspondiente para determinar su responsabilidad.