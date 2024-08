Mueven 80% de elementos de SSPE a operativos en el estado; causa inconformidad

Ciudad Juárez.- Entre inconformidad y enojo elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) fueron movidos a otros puntos del Estado.

Alrededor del 80 por ciento de agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) de Ciudad Juárez fueron movilizados rumbo a la ciudad de Chihuahua capital, donde posteriormente serían reasignados a distintos puntos, especialmente en la Sierra.

María, una de los cuerpos policiacos que optó por resguardar su nombre por su propia seguridad, dijo que en ocasiones anteriores han sido testigos de esta clase de operativos, los cuales sirven para depurar a la corporación.

"Dependemos de nuestro trabajo y si hemos permanecido es porque nos gusta nuestro trabajo y para nosotros esos operativos que saca cada administración es una estrategia para que nosotros renunciemos, sin necesidad de que nos indemnicen, de que nos liquiden; es echar todos los años que tenemos en esta corporación a la basura porque hay compañeros que están muy grandes e incluso enfermos y aún así les toca en Creel, y en esas idas y vueltas van a terminar renunciando”, dijo la agente.

La mujer agregó que han sido muchos los años que han permanecidos callados con tal de permanecer en la SSPE y con esto, generar más antigüedad.

Alrededor de las 3:30 de la tarde del miércoles 14 de agosto, los agentes estatales comenzaron a llegar de manera dispersa cargados de maletas y con caras desencajadas para posteriormente abandonar la ciudad alrededor de las 6:00 de la tarde.

Por otra parte, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, mediante el departamento de Comunicación Social, dio a conocer que el 80 por ciento del personal de la corporación fue movido de zona, esto es: todo el personal operativo.

El personal que trabaja en oficina de manera permanente quedó sin ser movido en sus repectivos centros de mando.

Jorge Armendáriz, encargado de Comunicación Social de la SSPE, informó que los elementos fueron movidos debido a un replanteamiento de la estrategia de cobertura en materia de seguridad, por lo cual se definió mover o rotar al personal a distintos puntos del estado.

Agregó que es importante resaltar que los elementos pueden ser movidos, ya que no se trata de una policía municipal, sino una de nivel estatal, y esto significa que los elementos pueden ser movidos a lo largo de la extensión del Estado Grande.

“Esta rotación de personal se hace de manera permanente y sorpresiva similar a los exámenes de confianza y se hace para evitar que los policías generen lazos afectivos con los grupos delictivos; es una manera de oxigenar la corporación”, dijo Armendáriz.

El otro punto del replanteamiento de la estrategia, acorde con el titular de Comunicación Social, fue que era necesario reforzar la zona serrana, ya que es un área con mayor vulnerabilidad a los grupos delictivos.

También destacó que de los 67 municipios de la entidad, hay 12 municipios sin policía municipal y con el replanteamiento, se podrán brindar las atenciones de seguridad en los mismos.

Los movimientos que se realizaron con personal de todas las sedes de la SSPE, también aplicó en el sistema de Centros penitenciarios con el mismo fin de “oxigenar” el trabajo en las corporaciones.

“Estas actividades van a ser sorpresivas, no se van a anticipar al igual que los exámenes de confianza; lo que sí es que no es una actividad permanente, puede variar la estrategia en virtud de las necesidades del estado y se podrá volver a hacer una rotación en este nivel; entendemos que unos elementos están en desacuerdo con esta rotación pero deben de entender que cuando se inscriben a una policía estatal no pueden estar comisionados a un solo municipio”, puntualizó Armendáriz.