Ciudad Juárez.- Una persona murió ahogada en el centro deportivo D'Martlub la tarde de este jueves.

El reporte fue originado desde el gimnasio/alberca situado en la avenida Tecnológico, cerca del cruce con Aguirre Laredo.

Autoridades mencionaron que la víctima fue una persona del sexo masculino quien ingresó al área del trampolín, donde la profundidad llega a los cinco metros.

El salvavidas ingresó para rescatar al hombre, pero este ya había fallecido, por lo cual se realizó el llamado al servicio de Emergencias 911.

La zona quedó resguardada por elementos municipales, mientras que la Fiscalía General del Estado (FGE) inició la indagatoria para esclarecer el motivo del accidente.