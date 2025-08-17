Ciudad Juárez.- Un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) perdió la vida dentro de la Estación Valle la tarde de este domingo
El hecho ocurrió en el sector policial ubicado en el cruce de las calles Iturbide en Ignacio Aldama, en el fraccionamiento Santa Isabel.
Según los primeros datos, el agente adscrito a esa estación fue localizado sin vida dentro de una caseta de vigilancia.
El hombre tenía una lesión provocada por proyectil de arma de fuego, por lo que el perímetro quedó acordonado con cintas amarillas.
La Fiscalía General del Estado (FGE) acudió para iniciar una investigación.
