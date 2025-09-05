Ciudad Juárez.– Esta mañana, alrededor de las 7:30 de la mañana, la Unidad #12 del Departamento de Rescate acudió al kilómetro 306 de la carretera Juárez–Chihuahua tras el reporte de una volcadura.

En el lugar se confirmó la muerte de una mujer, mientras que otras dos personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica. El Servicio Médico Forense (Semefo) se dirige al sitio para el levantamiento y traslado del cuerpo.

Autoridades señalaron que las vialidades se encuentran húmedas por las recientes lluvias, lo que incrementa el riesgo de accidentes. Recomendaron extremar precauciones al conducir, incluyendo respetar límites de velocidad, mantener distancia entre vehículos y encender luces.

También instaron a los automovilistas a evitar maniobras bruscas, revisar el estado de llantas y limpiaparabrisas, y conducir con calma, ya que el pavimento mojado reduce la adherencia y aumenta la probabilidad de vuelcos o colisiones.