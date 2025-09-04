Muere mujer atacada en colonia La Campesina

Ciudad Juárez.- La mujer que sufrió un ataque en la colonia La Campesina, perdió la vida a causa de las heridas de arma de fuego.

La agresión armada ocurrió en el cruce de las calles José Isabel Sánchez y Benito Juárez.

Autoridades informaron que dos sujetos emboscaron a la mujer que iba a bordo de un vehículo Chevrolet Malibú.

Pese a que para médicos le brindaron la atención, la víctima no soportó las heridas y perdió la vida.

La Fiscalía Especial de la Mujer (FEM) se encargó de realizar la investigación de este homicidio, el cual, es el tercero del día y 14 del mes.