Muere motociclista al perder el control y caer en el bulevar independencia

Ciudad Juárez.– Esta madrugada, un hombre perdió la vida luego de sufrir un accidente en el bulevar Independencia, en sentido oriente a poniente, cerca del cruce con la avenida De las Torres. El incidente ocurrió a las 4:02 de la mañana y fue atendido por la unidad 1032 de la seguridad vial.

Según el reporte oficial, el conductor de una motocicleta Trek Motors modelo 2025, color blanco con rojo, impactó su neumático delantero contra el camellón central derecho, propiedad del Municipio de Juárez. A raíz del choque, perdió el control y cayó del vehículo.

La víctima era un hombre de complexión robusta, aproximadamente 1.70 metros de estatura, vestido con playera gris, short azul mezclilla y tenis blancos.

Al lugar llegó la unidad 171 de Cruz Roja, quien confirmó el deceso.

Las autoridades indicaron que la causa probable del accidente fue el exceso de velocidad.