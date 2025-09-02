Muere hombre en el Hospital Regional No. 2 tras choque

Ciudad Juárez.- Un hombre perdió la vida la noche de este martes luego de quedar lesionado en un choque y ser trasladado al Hospital Regional No. 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La víctima fue identificada como Luis R. E., de 54 años, de acuerdo con el reporte médico.

Personal del hospital confirmó que el paciente ingresó grave al área de urgencias y falleció poco después de su arribo.

Autoridades de Seguridad Vial no agregaron detalles sobre el percance que le costó la vida.