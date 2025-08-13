Ciudad Juárez.- Un hombre falleció dentro de un consultorio de Farmacias Similares de la zona del Centro Histórico la noche de este miércoles.

Personal médico llamó a las autoridades para reportar una persona fallecida dentro del local ubicado en la avenida Juárez cruce con Cristóbal Colón.

Autoridades mencionaron que el hombre llegó desde Estados Unidos para ser atendido en el consultorio.

Al momento de ser ingresado recibió medicamento y tras varios minutos más perdió la vida.

Elementos de la Policía Municipal custodiaron la zona para que la Fiscalía General del Estado (FGE) realizara la investigación.