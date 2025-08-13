Muere en hospital baleado ayer en Parajes del Sur; suman 36 muertos

Ciudad Juárez.- Un hombre fue baleado la noche del martes en el fraccionamiento Parajes del Sur y trasladado al hospital donde este día fue declarado muerto.

Con este hecho doloso el mes de agosto acumuló 36 víctimas mortales a lo largo de 13 días del mes según el seguimiento periodístico.

El último ataque armado ocurrió poco antes de medianoche en el cruce de las calles Villa Gessell y Mar Azul.

Testigos mencionaron que escucharon al menos cinco detonaciones de arma de fuego y observaron a la víctima herida por lo que llamaron al 911.