Muere 'biker' al estrellarse contra poste en el Camino Real

Ciudad Juárez.– Un hombre que conducía una motocicleta sobre el Camino Real perdió la vida al chocar contra la base de un poste de alumbrado la noche del viernes. El fallecido se encuentra en calidad de desconocido.

El percance fue atendido a las 10:30 de la noche en el cruce del Periférico Camino Real y calle Cemento, donde el hombre quedó sin vida tras estrellar su motocicleta.

La información recabada en el lugar por la Coordinación General de Seguridad Vial (CGSV) indica que el conductor circulaba de norte a sur y al intentar cambiar de carril, antes de llegar a la calle Cemento, se impactó contra la base de un arbotante.

El vehículo no aportaba placas de circulación, el fallecido no llevaba consigo documentos que permitieran su identificación en el lugar, por lo que las autoridades no pudieron tener datos inmediatos de su identidad.

Personal del Servicio Médico Forense (Semefo) realizó el traslado del cuerpo de la víctima del fatal choque a sus instalaciones para proceder con las investigaciones, identificación y posteriormente entregarlo a sus familiares.