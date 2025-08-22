Muere adulto mayor que fue atropellado en silla de ruedas

Ciudad Juárez.- Un percance vial le arrebató la vida de un hombre adulto mayor que circulaba en silla de ruedas acompañado de una mujer, también adulta mayor, en la calle Puerto Alicante de la colonia Carlos Castillo Peraza.

Los hechos se reportaron un poco antes de las 8:00 de la noche a los números de emergencias, indicando que dos personas fueron atropelladas por un vehículo RAM de color beige en el cruce con la calle Armando Esparza.

Paramédicos del departamento de Rescate Municipal confirmaron el fallecimiento de un hombre de 71 años de edad, el cual presentaba lesiones como compresión torácica.

En el sitio se brindaron primeros auxilios a unamujer de 72 años de edad, la cual fue trasladada a recibir atención médica de emergencia al Hospital General Regional No. 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

De forma preliminar, se informó que la mujer presenta lesiones en su pierna izquierda.