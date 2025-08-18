Muere adulto mayor en hospital tras ser atropellado
Foto: Net Noticias

Ciudad Juárez.– Un hombre identificado como Óscar Walterio Torres Maldonado, de 86 años, falleció a consecuencia de un atropellamiento, reportó esta mañana el Hospital Issste de Pronaf.

De acuerdo con la información preliminar, el adulto mayor ingresó al nosocomio tras haber sido arrollado, aunque no se precisó el lugar ni la fecha exacta en que ocurrió el accidente.

El personal médico confirmó el deceso y notificó a las autoridades correspondientes para dar inicio al procedimiento legal en estos casos.

Hasta el momento no se han brindado más detalles sobre las circunstancias del hecho ni del responsable, por lo que se espera que en las próximas horas se amplíe la información.

