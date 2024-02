Muchos juarenses no aceptan ser funcionarios de casilla

Ciudad Juárez.- A 13 días de que los Capacitadores Asistentes Electorales (CAE's) empezaron a acudir a los domicilios de los ciudadanos que resultaron sorteados para participar como funcionarios de casilla, el Instituto Nacional Electoral (INE) reporta un avance en las visitas de un 47 por ciento, sin embargo admiten que no todos los que visitan dicen que sí a ser parte de la jornada electoral del próximo 2 de junio.

"Recordándole a la ciudadanía que este es un derecho, pero también una obligación, es decir, no cualquier persona puede participar, si no resultó sorteada y quiere ser funcionario de casilla no puede ser, por eso se convierte en la dualidad de derecho y obligación, una vez que tienes el derecho por haber salido sorteado tiene que hacer uso de ese derecho y cumplir con la obligación que le corresponda en la mesa directiva", así lo explicó Sergio Perea, vocal de Capacitación del Distrito 03 del INE, quien reconoció que al menos un 30 por ciento de los ciudadanos se han negado a participar en la elección.

De acuerdo al funcionario electoral, tanto supervisores como Cae's ya han recorrido prácticamente la mitad de los domicilios asignados para esta primera etapa de la capacitación que concluye con el mes marzo, en abril viene la segunda etapa de insaculación y en ese momento se designará a la ciudadanía sorteada y capacitada que participará como funcionarios de casilla y entonces se les asignará un encargo para este en esta labor.

"Hasta ahorita ha sido la respuesta muy lenta, sí tenemos que hacer un llamado a la ciudadanía para que atienda al capacitador y que en todo caso apoye con la participación y se integra este ejército de ciudadanos que va a estar recibiendo la votación el 2 de junio para la elección concurrente, es decir que se votarán todos los cargos de elección popular excepto la gubernatura, es el único que no se elige en esta ocasión en el estado", expuso el vocal de capacitación.

Uno de las situaciones que ha impedido avanzar con las visitas a los ciudadanos insaculados es la dinámica laboral de esta ciudad.

"A la primera es que no encuentran a la gente en la primera visita, es bajo el porcentaje de personas que encuentran a la primera visita ya que Juárez es una ciudad dinámica de mucho trabajo hay personas que tienen hasta dos o incluso tres trabajos, entonces es muy baja la posibilidad de que en la primera visita que el capacitador encuentre al ciudadano en la casa", expuso el representante del INE.

Cuando el capacitador o el supervisor no encuentra al ciudadano, se pasa una segunda etapa llamada re-visita, que quiere decir que los representantes del INE tendrán que volver las veces que sea necesario al domicilio del ciudadano hasta definir su estatus: acepta; no acepta, esto significa que no se puede dejar al ciudadano nada más visitado, se explicó.

Una vez que se encuentra a la o él ciudadano, se debe conocer su disponibilidad para participar, ahí el personal del INE ha escuchado una serie de argumentaciones.

Quienes dicen que no, exponen como uno de los principales impedimentos las causas de salud; otra de las razones por las que no participa el ciudadano son laborales; también están aquellos que tienen impedimentos legales, por ejemplo las personas trabajan con mando medio superior en alguno de los niveles de gobierno, ya que las estructuras de gobierno no pueden ser funcionarios.

"Es importante recordarle a la ciudadanía que este es un derecho y una obligación, que no nos digan que no, necesitamos 18 ciudadanos para cada casilla, que cumplan con los requisitos, nueve de ellos quedaran en la lista de reserva", puntualizó el funcionario.

El vocal de capacitación del distrito 03 insistió en la solicitud a la ciudadanía que nació en marzo y en abril a que esperen al capacitador asistente, ya que es un hecho que al haber nacido en alguno de estos dos meses acudirán a visitarlo, reiteró la petición de que les abran la puerta, que reciban la notificación y capacitación para que estén en espera de ser designados para el día de la elección.