Morena tiene más conferencias de prensa que iniciativas: De la Peña

Chihuahua.– Santiago de la Peña Grajeda, secretario general de Gobierno, acusó que la fracción parlamentaria de Morena tiene más conferencias de prensa que iniciativas, luego que los diputados se opusieron a las reformas al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA).

El funcionario estatal recordó que, a cinco años de haber iniciado operaciones, se ha dejado en evidencia la necesidad de ajustar procesos y estructura dentro del Tribunal, así como dotarlo de más herramientas para que cumpla con sus objetivos.

De la Peña calificó de soberbio pensar que se modifican estructuras solo para beneficiar o agredir a una persona y aseguró que los eventos de la esfera pública no llevan dedicatoria para alguien.

El secretario hizo el llamado a los diputados de Morena para realizar un análisis más detallado de la propuesta ya que “solo señalar es un poco irresponsable”, dijo.

Respecto a los señalamientos de persecución política por parte del exgobernador Javier Corral Jurado, el secretario de Gobierno le pidió que explique por qué no hizo su declaración patrimonial correctamente

“Si no hay nada que ocultar, no habrá nada que perseguir y no tiene por qué decirse víctima de una persecución política”, añadió el funcionario.

Resaltó el posicionamiento emitido por Claudia Sheinbaum cuando lo conmina a aclarar su situación patrimonial y dijo aspirar a que Corral Jurado litigue sus asuntos ante las instancias adecuadas y no en redes sociales.