Ciudad Juárez.– Las diputadas locales de Morena María Antonieta Pérez, Elizabeth Guzmán y Rossana Díaz acudieron esta mañana a las oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR) en esta frontera para entregar una solicitud formal con la que piden que la dependencia atraiga la investigación del caso del crematorio Plenitud, donde el pasado 26 de junio fueron hallados 386 cuerpos apilados.

María Antonieta Pérez informó que el documento, entregado al delegado de la FGR, Ramón Badillo, contiene pruebas y fundamentos jurídicos para solicitar que la investigación se lleve a nivel federal por la relevancia y gravedad del hecho.

De acuerdo con la legisladora, se piden dos acciones inmediatas: la colaboración en la identificación de los cuerpos —ya que el proceso avanza con lentitud— y la atracción de la investigación completa para que se realice de manera objetiva y apegada a derecho. Señaló que este caso no se limita a los empleados del crematorio, sino que podría implicar a una red más amplia con participación de funerarias y autoridades estatales.

“El delegado se comprometió a hacer llegar la petición al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y esperamos que en los próximos días haya una respuesta positiva. Este es un hecho inédito en la historia de México y no podemos permitir que quede reducido a responsabilidades menores”, declaró Pérez en representación de las diputadas de Morena.