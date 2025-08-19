Ciudad Juárez.– Durante la baja afluencia de mexicanos repatriados por esta frontera, la Secretaría del Bienestar informó que se realizan modificaciones en la distribución de las carpas instaladas en El Punto, con el fin de atender las áreas que resultaron afectadas por inundaciones durante las lluvias de junio.

La delegada de Programas para el Bienestar en Chihuahua, Mayra Chávez Jiménez, vocera de la estrategia “México Te Abraza” en el estado, informó que en lo que va de agosto solo se ha recibido a 52 repatriados y que en la última noche no hubo personas que pernoctaran en el campamento instalado en la zona de El Chamizal, entre la avenida Heroico Colegio Militar y la calle Costa Rica.

“Estamos llevando a cabo algunas adecuaciones al centro de apoyo y de servicios, que corresponden al manejo diario y al mantenimiento que debemos realizar”, puntualizó la funcionaria federal.

Descartó que exista alguna instrucción del Gobierno Federal o de la Secretaría de Gobernación —dependencia encargada de la estrategia México Te Abraza— para compactar, reducir o retirar las instalaciones o servicios de El Punto.

“Se están haciendo cambios en algunas de las carpas. La carpa de arribo y de servicios no están solas como tal; estamos realizando modificaciones en algunos dormitorios y en las áreas de almacén, que fueron las más afectadas por las lluvias y las posibles inundaciones. Por ello, las estamos reubicando y utilizando otras carpas para adecuar las funciones, sobre todo en estos momentos de baja afluencia”, declaró sobre las acciones de mantenimiento.

Al contar con menos usuarios que en los meses de abril a julio, cuando se atendió a más de mil mexicanos repatriados, Chávez Jiménez informó que se mantiene la colaboración y presencia de dependencias federales, estatales y municipales que brindan servicios de alimentación, seguridad y salud, así como de organismos internacionales como Unicef y Acnur, que ofrecen información y orientación a los connacionales repatriados a consecuencia de las políticas migratorias del Gobierno de Estados Unidos.