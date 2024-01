Modificaciones en carta porte impactará en transportistas: Sotelo

Ciudad Juárez.- Con las modificaciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que entraron en vigor a partir del 1 de enero del 2024 y que obliga a los transportistas a cumplir con el Complemento Carta Porte sin errores en el llenado, el trabajo sobre todo de los hombres-camión se hace más complejo, pues están obligados a cumplir o atenerse al riesgo de las multas, reconoció Manuel Sotelo, presidente de la Asociación de Transportistas en Juárez, quien destacó que este procedimiento es aún más complejo en la frontera.

“Ahora si en los pedimentos de importación, como de exportación debe llevar el código fiscal del CFDI con complemento de la Carta Porte, yo le tengo que dar al agente aduanal, decirle que esta importación la estoy cobrando con este CFDI con esta Carta Porte y en ella tiene que ir el número de pedimento, esa también es una novedad, también se había estado prorrogando, porque todo lo de Comercio Exterior desde un principio sabíamos que tenían que enlazarse estos dos documentos, tanto el pedimento de importación, como de exportación, como la carta porte”, expuso el empresario del transporte”.

Es así que muchos transportistas de la frontera están batallando (estos primeros días de enero) para cumplir, “porque se pensó que habría otra prórroga y están aprendiendo a hacer las cartas porte” reconoció Sotelo.

El complemento Carta Porte es un documento digital que se empezó a exigir al transporte y que sirve para probar la existencia de un contrato de transporte, e informa de los términos y acuerdos sobre los derechos de la carga, por lo que incluye datos del transportista, del dueño de la mercancía, de los bienes, del medio y el modo de transporte.

Sin embargo, es importante destacar que la mayoría de los transportistas dados de alta ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) son micro y pequeños empresarios, u hombres-camión a quienes se les complicará este procedimiento.

“A él le están pidiendo que desde su celular se meta a la página del SAT a hacer una carta porte que tiene 180 campos, dentro de los cuales hay registros federales de causante, números de serie de los camiones, del remolque, está bien difícil que él lo cumpla. Si ellos, los hombres-camión y micro y pequeños transportistas que son los que mueven el 97 por ciento de las empresas que mueven el 50 por ciento de las mercancías y no pueden cumplir con eso pues entonces va a estar muy difícil”, refirió el presidente de la Asociación de Transportistas.

Reiteró que esta medida será aún más compleja en la zona fronteriza, “es más complicado cumplir en la frontera con los movimientos internacionales ¿por qué?, porque si no hay carta porte no hay un pedimento, en la carretera. Si no hay carta porte y nadie lo revisa, pues nadie se da cuenta”, mencionó Sotelo.

Recordó que el SAT se había comprometido a contar con una aplicación para que los micros y pequeños transportistas pudieran cumplir con estas regulaciones, pero esto no sucedió, refirió el empresario del trasporte.