Mis respetos para Martín: alcalde ante destape de Chaparro

Ciudad Juárez.- Luego de que en recientes días el morenista Martín Chaparro expuso su intención de contender por la gubernatura, el presidente municipal de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar quien también ha dejado en claro sus aspiraciones, externó su respeto a dicho “destape”, pero dijo, será la comunidad chihuahuense quien tome la decisión.

En redes sociales el ex presidente municipal externó su aspiración para ocupar la gobernatura en miras al 2027, a través de su perfil social Martín Chaparro expresó:

“Acudo a ustedes para comentarles que me interesa registrarme por una candidatura a nivel estatal en el 2027, y considerando que yo no tengo a mi servicio, todos los empleados de Bienestar para que me hagan campaña, ni el presupuesto de un municipio para poner espectaculares o regalar prebendas, así, como tampoco un padrino que me pague una campaña cueste lo que cueste, recurro a ustedes porque no quiero llegar debiéndole facturas a nadie que le gusta medrar con el poder. Solo al Pueblo, porque a ellos hay que rendirles cuentas. Hicimos un partido con principios con plataforma y con estatutos para cambiar el ejercicio de la política que se venía acostumbrando en este país, no permitamos que se desvíe ese objetivo, nos debemos al pueblo y al pueblo hay que servirle. Muchas gracias”, dijo.