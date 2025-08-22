Ciudad Juárez.- Con la intención de fomentar el deporte, Brenda Rosales y su equipo decidieron iniciar con un proyecto especializado para menores de 4 años, quienes por medio del ciclismo pueden desarrollar mejor sus habilidades.

Minibikers nace de la necesidad de que los menores se desarrollen en un ambiente sano y aprendan a andar en bicicleta. Dentro de los conocimientos compartidos se encuentra el push bike, rama del ciclismo para niños que se inician a partir del año o durante sus primeros pasos hasta ir cambiando de un andador a una bicicleta de pedales.

Los entrenamientos se realizan todos los jueves en la explanada del Parque Extremo a partir de las 7:00 de la tarde. A través de las redes sociales, Minibiker también brinda consejos para que el padre de familia detecte cuándo es el momento ideal para acercarse al push bike.

Esta actividad además de ayudar al menor a aprender desde una edad temprana a usar una bicicleta, también une a quienes los rodean, pues los instructores son los mismos padres de familia.

Parte de los requisitos para formar parte de este miniclub, es que los menores deben portar casco de seguridad, rodilleras, coderas e hidratación.

La escuelita de ciclismo es gratuita. Durante las primeras clases se realizan ejercicios de equilibrio y de motricidad gruesa.

Actualmente se cuenta con 38 niños y niñas de entre 1 y 2 años de edad, la invitación está abierta a todos los interesados, lo único que se debe hacer es acudir hasta el lugar a la hora antes mencionada.

Para mayor información los interesados pueden consultar la página de Facebook "minibiker jrz".